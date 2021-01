Viel diskutierte Fußgängerstraße in Innsbruck ist Geschichte

Die St.-Nikolaus-Gasse in Innsbrucks ältestem Stadtteil war eine der Fußgängerstraßen. Die Verordnung lief mit 31.12.2020 aus.

Innsbruck – Nach dem ersten Corona-Lockdown im Frühjahr vergangenen Jahres setzte die damalige Verkehrsstadträtin Uschi Schwarzl (Grüne) eine viel beachtete und heftig diskutierte Maßnahme: Um den Sicherheitsabstand leichter einhalten zu können, wurden im Mai drei so genannte Fußgängerstraßen ausgewiesen: In der Inn­allee vom Waltherpark bis zum Emile-Bethouart-Steg, der St.-Nikolaus-Gasse und der Angerzellgasse durften Fußgänger damit per Verordnung ausdrücklich auch auf der Fahrbahn gehen.