WSG Tirol feilt im Trainingslager auf Malta weiter an eigener DNA

Nach einer Sitzeinlage im Training nimmt Außenverteidiger David Schnegg heute mit der WSG das Finale beim Malta-Cup in Angriff.

San Anton – „Alles bestens, alle Mann an Bord“, vermeldet WSG-Tirol-Cheftrainer Thommy Silberberger aus dem Trainingslager in Malta, wo heute (18 Uhr) das Finale des Vierer-Turniers gegen Sigma Olmütz steigt. Beim Gegner sitzt mit Radoslav „Radek“ Latal (51) einer auf der Trainerbank, den Fußball-Experten noch von seiner Zeit bei Schalke oder im tschechischen Team kennen. Mit seiner Heimat nahm die Laufmaschine Latal zweimal an einer EM-Endrunde teil, wurde 1996 Vizeeuropameister.