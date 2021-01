Erneut Diskussion um Standort für neue Rotkreuz-Zentrale in Kitzbühel

Für das Rote Kreuz ist der Standort für die neue Orts- und Bezirksgeschäftsstelle an der Brixentalerstraße ideal.

Kitzbühel – Seit Jahren ist die Orts- und Bezirksgeschäftsstelle des Roten Kreuzes in Kitzbühel auf der Suche nach einem neuen Standort. Am bestehenden Platz neben der Feuerwehr in Kitzbühel ist viel zu wenig Platz. Nun soll die neue Rotkreuz-Zentrale im Westen der Stadt, neben der Firma Eurotours, ihren Platz finden. Dafür gab’s durch den Kitzbüheler Gemeinderat nach vielen Diskussionen auch schon grünes Licht. Durch Umplanungsarbeiten war nun aber eine Änderung im Raumordnungskonzept notwendig.