Das alte Rathaus in Lienz wird zum Suitenhotel

Lienz – Menschen wollen im Urlaub ein komfortables Quartier, in dem sie ein- und ausgehen, als wäre es ihr zweites Zuhause. Davon ist Gidi Pirkner, Veranstaltungsunternehmer in Lienz, überzeugt. „Ich bin selbst viel unterwegs. Es gibt nichts Lästigeres als die zeitraubenden Abläufe beim Ein- und Auschecken in Hotels. Das ist leider auch in den besten Häusern so.“ Pirkner will seinen zukünftigen Gästen in Lienz eine Alternative bieten. Er hat ein „Art and Suite“-Hotel mit relativ wenigen Wohneinheiten, die mehr als großzügig bemessen und ausgestattet sein werden, entwickelt und nutzt dafür bestehende Bausubstanz in der Stadt. Das alte Rathaus in Lienz fristete lange ein kümmerliches Dasein. Nachdem es von der Stadt zwischenzeitlich als Musikschule genutzt wurde, steht es bis auf einen Gastronomiebetrieb im Erdgeschoß bereits viele Jahre leer. Im Jahr 2012 hat die Familie Pirkner die baufällige Immobilie um eine Million Euro gekauft – Gidis Vater ist der bekannte Künstler Jos Pirkner, der in Tristach lebt und arbeitet.