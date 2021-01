Zehntausende wegen Konflikt in Zentralafrika auf der Flucht

Wegen des jüngsten Konflikts in der Zentralafrikanischen Republik sind dem UNHCR zufolge mehr als 30.000 Menschen in Nachbarländer geflohen. Zudem seien derzeit rund 62.000 Menschen innerhalb der Landesgrenze auf der Flucht, teilte das UNO-Flüchtlingshilfswerk am Freitag mit. Die meisten Menschen hätten in Gemeinden oder in notdürftigen Unterkünften Zuflucht gefunden und bräuchten dringend Wasser, Zugang zu medizinischer Versorgung und zu Hygienemaßnahmen.