Geschützter Krebs krabbelte Bauarbeitern in Angerberg/Mariastein auf Schaufel

Angerberg, Mariastein – Was ein Bauarbeiter kurz vor Weihnachten auf seiner Schaufel fand, bremst jetzt ein ohnedies umstrittenes Leaderprojekt für zumindest ein Jahr. Eventuell sogar länger. Denn bei Arbeiten am Moosbach, an dem entlang ein über das EU-Förderprogramm finanzierter, knapp eineinhalb Kilometer langer Wanderweg durch das Feuchtgebiet von Angerberg nach Mariastein führen soll, fanden die Arbeiter einen Edelkrebs – und der ist stark in seiner Population gefährdet. Daher schaltete der ökologische Projektbegleiter einen Fachmann der Universität Innsbruck ein. Die Arbeiten sind jetzt gestoppt.