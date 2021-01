NGO warnt vor weltweit schlimmster Hungersnot im Jemen

Dem Bürgerkriegsland Jemen droht nach Angaben der Hilfsorganisation Norwegian Refugee Council (NRC) in diesem Jahr die weltweit schlimmste Hungersnot seit Jahrzehnten. „Wir sind dem Punkt nahe, an dem es kein Zurück mehr gibt“, erklärte der Generalsekretär der Organisation, Jan Egeland, am Freitag über Twitter. Der NRC warnt, dass die Zahl der Hungernden in den nächsten sechs Monaten weiter zunehmen dürfte.