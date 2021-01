Justizministerin Zadic ist Mutter

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) ist Mutter. „Überglücklich und dankbar dürfen mein Mann und ich mitteilen, dass unser Sohn am 6.1. um 23.23 Uhr das Licht der Welt erblickt hat“, teilte sie am Freitag via Facebook mit: „Wir könnten nicht glücklicher sein, dass wir ab sofort zu dritt sind.“