Ein Einsatz wegen einer Kindesabnahme in Wien-Döbling ist am Freitagnachmittag eskaliert: Der Vater soll mit einem Auto auf Polizisten losgefahren sein. Laut der Zeitung „Heute“ (online) wurde zumindest ein Beamter verletzt. Der Mann soll danach versucht haben zu flüchten. Nach drei Warnschüssen habe er gestoppt werden können, er wurde festgenommen. Die Polizei kündigte in Kürze weitere Informationen an.