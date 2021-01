„Pulverfass mit hoher Explosionsgefahr“: Die Player der Corona-Demos

Corona-Demo vergangenen Freitag in Vöcklabruck: kein Mindestabstand, kaum Masken.

Wien – Abstand halten, Maske tragen, Hände waschen, Kontakte reduzieren – diese Maßnahmen begleiten uns seit fast einem Jahr – und sie gehen an die Substanz eines jeden Einzelnen, weil sie einfach nerven. Was sich bei der Mehrheit als Dauermüdigkeit und vielleicht Resignation bemerkbar macht, bricht sich bei anderen in Wut, Ärger und auch Gewaltbereitschaft Bahn, wie die regelmäßigen Aufmärsche von Corona-Verharmlosern oder -Leugnern zeigen.