Justizministerin Zadic ist Mutter

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) ist Mutter. „Überglücklich und dankbar dürfen mein Mann und ich mitteilen, dass unser Sohn am 6.1. um 23.23 Uhr das Licht der Welt erblickt hat“, teilte sie am Freitag via Facebook mit. Die ersten Wochen will sich Zadic gemeinsam mit ihrem Mann dem Kind widmen, danach geht er in Karenz. In der Regierung wird Zadic bis dahin von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) vertreten. Er gratulierte - ebenso zahlreiche Kolleginnen aus der Politik.