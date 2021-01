FBI setzt 50.000 Dollar Belohnung für Kapitol-Angreifer aus

Das FBI sucht mit Fahndungsbildern nach Teilnehmern des Sturms auf das Kapitol am Mittwoch. Für Hinweise auf diejenigen, die an dem Tag zwei Rohrbomben in der Innenstadt von Washington platzierten, wurde eine Belohnung von 50.000 Dollar (40.729,88 Euro) ausgeschrieben, wie die US-Bundespolizei am Freitag mitteilte.