Fünf Polizisten bei Kindesabnahme-Einsatz in Wien verletzt

Eine Kindesabnahme in Wien-Döbling ist am Freitagnachmittag völlig eskaliert: Der Vater lenkte zuerst sein Auto in einen Einsatzwagen der Polizei, auf der Flucht fuhr er auf Polizisten los. Fünf Beamte erlitten Verletzungen, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst der APA. Erst nach drei Schüssen aus Polizeidienstwaffen - der letzte davon ins Fahrzeug des 31-Jährigen abgefeuert - wurde er gestoppt und festgenommen.