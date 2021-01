Plagiatsvorwürfe gegen Ministerin Aschbacher

„Plagiate, falsche Zitate und mangelnde Deutschkenntnisse“ ortet der „Plagiatsjäger“ Stefan Weber in der Diplomarbeit von Arbeits- und Familienministerin Christine Aschbacher (ÖVP). Die an der FH Wiener Neustadt verfasste Arbeit „unterbietet alle wissenschaftlichen Standards“, so Weber in seinem Blog. „Schwerwiegende Plagiate“ sieht er auch in der Kurzfassung von Aschbachers 2020 eingereichter Dissertation. Diese ist online und enthält ebenfalls fragwürdige Stellen.