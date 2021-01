Wienerin bei Verkehrsunfall getötet - Lenker geflüchtet

Bei einem Verkehrsunfall sind am Freitagabend in Wien-Donaustadt eine 70-Jährige getötet und ein 62-Jähriger schwer verletzt worden. Der Lenker hielt jedoch nicht an, sondern beging gegen 17.20 Uhr Fahrerflucht, berichtete die Polizei. Die Seniorin erlag ihren Verletzungen noch am Unfallort an der Ecke Paneth-/Sebaldgasse. Das zweite Unfallopfer wurde mit schweren Verletzungen von der Wiener Berufsrettung ins Spital eingeliefert.