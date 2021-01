Bayern 2:3-Verlierer bei Mönchengladbach nach 2:0-Führung

Bayern München hat zum Auftakt der 15. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga die zweite Niederlage kassiert. ÖFB-Star David Alaba und Co. unterlagen Borussia Mönchengladbach im Freitag-Schlager auswärts nach 2:0-Führung noch mit 2:3. Damit konnte der Vorsprung an der Tabellenspitze auf Verfolger RB Leipzig von aktuell zwei Zählern nicht vergrößert werden. Die „Bullen“ haben damit am Samstag mit einem Heimsieg im Topduell mit Borussia Dortmund die Chance, vorbeizuziehen.