Pinturault Adelboden-Sieger - Leitinger Elfter

Mit zweimal Laufbestzeit hat sich der Franzose Alexis Pinturault am Freitag den Sieg im Weltcup-Riesentorlauf in Adelboden gesichert. Der Führende im Gesamtweltcup setzte sich 1,04 Sekunden vor dem Kroaten Filip Zubcic und 1,11 vor dem Schweizer Marco Odermatt durch. Bester Österreicher war Roland Leitinger auf Platz elf (+3,02), Marco Schwarz wurde 14. (+3,50). Am Samstag steht ein weiterer Riesentorlauf, der bereits letzte vor der WM im Februar in Cortina, auf dem Programm.

Für Pinturault war es der 32. Weltcupsieg. Er baute seine Führung im Gesamtweltcup aus, hat nun 60 Zähler Vorsprung auf Titelverteidiger Aleksander Aamodt Kilde. Der Norweger egalisierte als Vierter sein bisher bestes Riesentorlauf-Ergebnis im Weltcup. „Ich hatte zwei sehr starke Läufe und bin in Superform“, beschrieb Pinturault das Offensichtliche. In der Disziplinwertung gehen ihm nur zehn Punkte auf den führenden Odermatt ab.

Er wolle das gleich am Samstag nun auch im ersten Lauf umsetzen. „Nach so einem ersten Durchgang ist das jetzt ein gutes Ergebnis, aber alles in allem zu wenig.“ Schwarz steigerte sich als Halbzeit-24. um zehn Ränge, auch er kann es im zweiten Bewerb gleich von Beginn an besser machen. „Der zweite Durchgang war um einiges besser. Ich habe ein bisserl was umgestellt, das hat gut funktioniert. Morgen kann ich mit mehr Selbstvertrauen reinfahren, ich versuche es gleich im ersten. Die um den Sieg mitfahren, riskieren ihr letztes Hemd. Das muss man machen, damit man ganz vorne mitfahren kann.“