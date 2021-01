Regisseur Michael Apted verstorben

Der britische Regisseur Michael Apted, der durch Filme wie „Gorky Park“, „Gorillas im Nebel“ und „James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug“ bekannt wurde, ist tot. Er starb am Donnerstag in seinem Haus in Los Angeles, wie sein Sprecher Roy Ashton am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die Todesursache wurde zunächst nicht bekannt. Apted war 79 Jahre alt.