Randalierender Vater nach Kindesabnahme in Wien reumütig

Nach einer völlig eskalierten Kindesabnahme in Wien-Döbling am Freitagnachmittag, hat sich der Vater, der mit seinem Auto mehrfach auf Polizisten losgerast war, in seiner Einvernahme reumütig gezeigt, berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass am Samstag. Er habe nur an seine Kinder gedacht, so der Vater.