Adelboden-RTL nach Ford-Bergung wieder fortgesetzt

Der zur Zeit der Unterbrechung zweitplatzierte Schweizer Marco Odermatt sagte im ORF-TV-Interview, dass man im Fernsehen oft nicht sehe, wieviel Kraft und Energie in so einem Riesentorlauf wirklich stecke. „Das sind unschöne Bilder“, sagte er zum Sturz von Ford. „Das Wichtigste ist, dass man heil ins Ziel kommt. Aber wenn man am Start ist, geht es nicht um das, da will man schnell sein.“