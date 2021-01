Trotz Verbot etwa 100 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo

Am frühen Nachmittag haben sich laut Polizei etwa 100 Personen vor der Oper versammelt, um an einer - eigentlich untersagten -Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen teilzunehmen. Die Teilnehmer hielten sich an die entsprechenden Auflagen, weshalb die Exekutive nicht einschritt, sagte Polizeisprecherin Barabara Gass.