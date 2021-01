Vermisster Ordensbruder tot in Tiroler Klamm gefunden

Ein vermisster Pater aus dem Benediktinerkloster St. Georgenberg in Stans in Tirol ist am Samstag tot in einer Klamm nahe des Klosters gefunden worden. Ein Polizeisprecher bestätigte der APA einen Bericht des ORF Tirol. Der Mann war zu einer Wanderung aufgebrochen, er wurde seit Freitag vermisst. Der 58-Jährige dürfte im steilen, laubbedeckten Waldgelände ausgerutscht und rund 100 Meter in die Wolfsklamm abgestürzt sein.