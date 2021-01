Sieben Tote bei Brand in russischem Altersheim

Bei einem Brand in einem Altersheim in Russland sind sieben Menschen ums Leben gekommen. Ihre Leichen seien bei den Löscharbeiten in einem Dorf etwa 1.700 Kilometer östlich von Moskau gefunden worden, teilten die Behörden am Samstag mit. Nach Angaben der Ermittler wurde die Besitzerin festgenommen. Sie habe das Haus im Dorf Borowski in der Region Tjumen unverletzt verlassen können, meldete die Staatsagentur Tass. Gegen sie werde nun ermittelt.