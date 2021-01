Kind fiel in Enns aus dem zweiten Stock

Ein knapp vierjähriger Bub ist am Samstagabend aus einem Fenster im zweiten Stock der elterlichen Wohnung in der oberösterreichischen Stadt Enns (Bezirk Linz-Land) gefallen. Der Bub war ansprechbar und wurde nach der notärztlichen Versorgung mit der Rettung ins Kepler Universitätsklinikum eingeliefert, wie die Polizei am Abend mitteilte.