Stichflamme setzt in Tirol Christbaum in Brand

Ein Christbaumbrand hat am Samstag in Westendorf in Tirol (Bezirk Kitzbühel) zwei Verletzte gefordert. Ein 63-Jähriger wollte in seiner Wohnung eine angeheizte Kupferpfanne mit Flüssigalkohol (Bioethanol) nachfüllen, als es zu einer Stichflamme kam und den in der Nähe stehenden dürren Christbaum „explosionsartig“ in Brand setzte, wie die Polizei mitteilte. Der Mann erlitt Verbrennungen an beiden Händen, im Gesicht und an der Stirn. Auch seine Frau wurde verletzt.