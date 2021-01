„Masked Singer Austria“ auf Puls 4 mit Mirjam Weichselbraun

Mirjam Weichselbraun heuert bei der Austrovariante des Musikrateformats „The Masked Singer“ auf Puls 4 an. Das teilte der Sender am Sonntag per Aussendung mit. Die Starmoderatorin ersetzt damit Arabella Kiesbauer, die 2020 durch die erste Staffel des Erfolgsformats führte. Deren Platz wurde vakant, da die TV-Moderatorin nach APA-Informationen vor einem neuen Engagement steht: Kiesbauer könnte demnach ein Comeback bei der Neuauflage der ORF-Castingshow „Starmania 21“ feiern.