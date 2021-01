Anschlag in Afghanistan forderte drei Menschenleben

In Afghanistan sind drei Menschen bei einem Bombenanschlag getötet worden, darunter ein ehemaliger Journalist. Wie ein Sprecher des afghanische Innenministeriums am Sonntag sagte, wurde ein Fahrzeug, in dem der mittlerweile für eine Einheit der staatlichen Sicherheitskräfte als Sprecher tätige Ex-Journalist Zia Wadan mitfuhr, in Kabul mit einem Sprengsatz angegriffen. Wadan und zwei seiner „Kollegen“ seien dabei getötet worden. Ein weiterer Mensch wurde demnach verletzt.