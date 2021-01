Spitzentreffen zum Konflikt um Berg-Karabach in Moskau

Zwei Monate nach dem Ende der Kämpfe in Berg-Karabach im Südkaukasus will der russische Präsident Wladimir Putin Gespräche über die Lage in der Konfliktregion führen. Dazu sei ein Treffen mit Aserbaidschans Staatschef Ilham Aliyev und mit dem armenischen Regierungschef Nikol Paschinjan an diesem Montag in der russischen Hauptstadt Moskau geplant, teilte der Kreml am Sonntag mit.