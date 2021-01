Camper in Tirol kämpfen gegen holländisches Chalet-Projekt

Pettneu, Innsbruck – Die geplante Errichtung von Chaletprojekten auf Campingplätzen in der Leutasch und in Pettneu rief bereits die Landes- und Gemeindepolitik auf den Plan – die TT berichtete. Stellen die an sich mobilen 60-m²-Holzhäuser doch nicht nur für Raumordnungs-Landesrat Johannes Tratter eine problematische Nutzung Tiroler Bodens dar. Landeshauptmann Günther Platter ortet Freizeitwohnsitz-Nähe und hat deshalb schon eine Änderung des Campinggesetzes in Auftrag gegeben, um künftige Auswüchse zu verhindern.