Bischof Glettler kritisiert Kurz scharf: „Hilfe vor Ort nur noch zynisch“

Innsbruck – „Erschüttert von den aktuellsten Berichten und Fotos aus dem Flüchtlingslager auf Lesbos“ hat Innsbrucks Diözesanbischof Hermann Glettler jetzt aufgehört, an ein Weihnachtswunder der österreichischen Bundesregierung in der Causa Lesbos zu glauben und auf ein solches zu hoffen. „Jetzt braucht es ein entschlossenes Handeln. Worauf warten? Bis es Erfrorene in den Lagern gibt? Bis die Zustimmungsquote für eine längst fällige Entscheidung den Bundeskanzler überzeugt? Unzählige Einzelpersonen und Aktivgruppen wollen sich nicht mehr damit abfinden. Die Zeit des geduldigen Wartens geht zu Ende – weil es um konkrete Menschen mit ihren unerträglichen Schicksalen geht“, wendet sich Glettler an die türkis-grüne Regierung in Wien und an alle politischen Entscheidungsträger.