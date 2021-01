Veranstalter haben viele Fragen zum „Reintesten“

„Einen großen Schaden durch den Ankündigungs-Schnellschuss“ der Regierung zum „Reintesten“ bei Veranstaltungen befürchtet die Interessengemeinschaft Österreichische Veranstaltungswirtschaft am Sonntag in einer Aussendung. Mit den geplanten Covid-19-Tests als Voraussetzung zum Besuch einer Veranstaltung mit mehr als 20 Personen würde die Politik die Verantwortung an die Veranstalter abwälzen, so die Vereinigung.