Tausende bei Protest gegen Corona-Maßnahmen in Prag

Tausende Menschen haben am Sonntag in Prag gegen die Verschärfung der Corona-Maßnahmen demonstriert. Viele trugen keine Masken und hielten keine Sicherheitsabstände ein. Sie trugen Plakate mit Aufschriften wie „Stopp den Corona-Terror“. Zu den Organisatoren gehörten unter anderem Gastwirte und Fitness-Trainer. Die Polizei schätzte die Zahl der Demonstranten auf rund 2.000. Am Donnerstag waren die Lockdown-Maßnahmen in Tschechien bis vorläufig 22. Jänner verschärft worden.