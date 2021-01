Papst fühlt sich wegen Corona „wie im Käfig“

Franziskus kritisierte Menschen, die sich während der Pandemie nicht um den Nächsten kümmern und nur an Urlaub und an Spaß denken. Er verwies dabei auf Medienberichte, wonach zahlreiche Personen während der Weihnachtsfeiertage mit Flugreisen den Einschränkungen entkommen seien, um anderswo ihren Urlaube zu verbringen. Diese Leute hätten nicht an die gedacht, die zu Hause geblieben seien, wirtschaftliche Probleme hätten oder krank seien. Es sei ein „selbstmörderischer Skandal“, in dieser Krisenzeit nicht an den Nächsten zu denken.