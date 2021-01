Klimagipfel zum Schutz der Artenvielfalt in Paris

Staats- und Regierungschefs sowie Vertreter internationaler Organisationen wollen am Montag in Paris Investitionen in den Klimaschutz vorantreiben. Auf der Agenda des „One Planet Summit“ steht vor allem das Thema Biodiversität und der Schutz von Ökosystemen. An der virtuellen Konferenz nehmen neben UNO-Generalsekretär Antonio Guterres und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und der britische Premier Boris Johnson teil.