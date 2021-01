Tippler bleibt nach Spitzenplätzen in St. Anton im 4. Gang

Dass Tippler nach einer vermurksten Vorjahressaison wenige Wochen nach ihrer Covid-19-Erkrankung derart in Form ist, erstaunt. Während die hoch eingestufte Lokalmatadorin Nina Ortlieb einen Doppelausfall verzeichnete, eroberte Tippler nach fünf Podestplätzen im Super-G am Arlberg endlich auch ihren ersten in der Abfahrt. „Ich habe einfach darauf vertraut, dass wir vorher gut trainiert haben“, erklärte Tippler, warum sie nach ihrer heftigen Erkrankung ruhig geblieben war.

Beste ÖSV-Fahrerin in St. Anton gewesen zu sein, sei „sehr cool“, so Tippler. „Aber umso wichtiger ist es, am Boden zu bleiben. Es geht um Skifahren und da gibt es keine Freifahrtscheine, man muss sich alles erarbeiten und verdienen“, ist „Tami“ bewusst. „Bei uns kann es rasch auch wieder in die andere Richtung gehen, das habe ich ja auch schon erlebt“, warnte sie. „Also heißt es, nicht abheben und weiterarbeiten.“ In Anlehnung an ihre verletzte Teamkollegen Nicole Schmidhofer ergänzte sie: „Besser jetzt nicht in die Sechste schalten, sondern lieber weiter Vollgas in der Vierten. Es ist wichtig, dass die Räder nicht durchdrehen.“