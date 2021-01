Grazer Elevate Festival entwickelt flexible Ticketing-App

Für die Realisierung des Projekts mit dem Arbeitstitel „Elev8App“ haben Daniel Erlacher und sein Team die Digitalförderung des Bundes bekommen, auch das Land Steiermark unterstützt das Vorhaben. „Wir nutzen verschiedene Open-Source-Tools, um einen Weg darzustellen, wie man als Veranstalter in Kooperation mit dem Ticket-Anbieter mit der eigenen Website das Ticket-Management in Corona-Zeiten gestalten kann“, erläutert Erlacher im APA-Gespräch. Gemeinsam mit dem Kooperationspartner ntry.at stellt man sich die Frage, wie man auch bei Veranstaltungen mit freiem Eintritt die erforderliche Registrierung und Reservierung umsetzen kann. Dazu soll eine Web-App gestaltet werden, die mit der Website ident ist. Dort sollen dann nicht nur Tickets gebucht, sondern auch die geplanten Diskurs-Veranstaltungen gestreamt werden können.

Den Workflow will man dann anderen Veranstaltern, die nicht auf (teure) externe Anbieter zurückgreifen wollen, gratis zur Verfügung stellen. Der „Bauplan“ umfasst Ticketing, Registrierung für Gratis-Veranstaltungen, Push Notifications und die Übersetzung der Web-App in eine Android- und iOS App. Der Code wird dann Open Source zur Verfügung gestellt.

Auch geht es darum, wie unterschiedliche Systeme vom Content-Management-System über die Ticketplattform bis zum Festival-Management zusammengeführt werden können. „Es ist keine eigene Ticketplattform, sondern ein Prototyp, den man nachbauen kann“, so Erlacher. „Unser Hauptproblem war, dass wir in der kurzen Zeit nicht eine komplette Neuprogrammierung umsetzen können. Daher haben wir uns für eine sichere Lösung mit einem bestehenden Identity-Management-Programm auf unserem eigenem Server entschieden“, so Erlacher, der nicht auf die Infrastruktur von Konzernen zurückgreifen will. Möglich sein soll es auch, reservierte Plätze wieder zurückgeben zu können, sodass Interessenten auf der Warteliste via Push-Nachricht benachrichtigt werden können. Bereits bei der Buchung soll auch sichtbar sein, welche Plätze schon reserviert sind.