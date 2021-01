Digitalisierungs-Boom pusht IT-Branche, Fachkräfte fehlen in Österreich

Jedoch hat der Digitalisierungs-Schub den Fachkräftemangel in der Branche weiter verschärft: Schätzungsweise fehlen 24.000 IT-Fachkräfte in Österreich. In Tirol bleibe rund jede vierte ausgeschriebene Stelle in der Branche unbesetzt. In fünf Jahren könnten bis zu 30.000 IT-Fachkräfte fehle­n, warnt UBIT-Vize-Obmann Martin Zandonella. Durch die fehlenden Arbeitskräfte würde ein Wertschöpfungsverlust in Milliardenhöhe entstehen. Der WKO-Vertreter fordert Maßnahmen der Regierung gegen den IT-Fachkräftemangel. Fachhochschulen und Universitäten sollten im Bereich IT-Ausbildung mehr öffentliche Gelder erhalten und die teilweise hohe Drop-out-Quote bei den Studierenden müsse gesenkt werden, sagte Zandonella. Außerdem sei ein umfassender Informatik-Unterricht in den Allgemeinen höheren Schulen (AHS) notwendig und IT-Themen sollten auch schon im Kindergarten behandelt werden. Ohne diese Maßnahmen werde man nicht die nötigen Fachkräfte haben, warnte der WKO-Vertreter.