Die Suche nach der verschollenen Jugend: „Kreisky" mit neuem Album

Innsbruck — Seine Nachbarn kann man sich nicht aussuchen. Da versperrt ein Audi die Einfahrt, da zerstört eine Drohne über dem hauseigenen Pool die sommerliche Idylle, schon ist das Schreiduell über den Nachbarschaftszaun eröffnet. Wer besonders fies sein will, der erhebt gar das Wort gegen die Nachbarskinder. Noch besser, der stellt die eine Diagnose. Vielleicht in Zukunft mithilfe eines Songs: „Euer Kind hat ADHS", brüllen Kreisky in ihrer neuen Single „ADHS" passenderweise. Ein Soundtrack, auf den es sich wunderbar einstimmen lässt, auch ohne Audi oder Pool.

Wer „ADHS", den Vorboten zum neuen Kreisky-Album, hört, weiß Bescheid: Sie sind grantig. Grantig zurück. Die nunmehr sechste Kreisky-Platte erscheint kommende Woche. Sie heißt zwar „Atlantis", verzichtet jedoch gänzlich auf ein untergegangenes Inselreich oder Indiana Jones. Dafür erzählt sie musikalische Kurzgeschichten von einer anderen Suche, etwa jener nach dem Freiheitsgefühl bei der ersten beschissen-schönen Interrail-Reise (in „Lonely Planet"). Oder „Atlantis" liefert die Story des isolierten Opfers, das nach Trost sucht und den Skisport findet (in „Abfahrt Slalom Super-G"). Keine verschollene Stadt, aber die verschollene Jugend, die abgelegte Gesundheit ist der Schatz, den die Mittvierziger besingen — nie ganz ohne Wehmut, aber immer mit ordentlich Schrägheit.

Schief klingen dürfen nicht nur Martin Max Offenhubers Gitarre, sondern auch Stimme und Text von Frontman und Teilzeit-„Austrofred" Franz Adrian Wenzl. Eindeutig gelungen ist ihm „Ein Fall fürs Jugendamt", auch weil dem Texter darin die Rhythmik gerade nicht gelingt. „Montag, Dienstag, Mittwoch, Donn-erstag, Freitag, Samstag, Sonntag / Die ganze Woche lang / Bist du ein Fall fürs Jugendamt", moniert er dort. Der Junge bekommt sein Fett weg, auch wenn der „Donnerstag" nicht in einer Zeile Platz hat. Wie schon in „Veteranen der vertanen Chance" (2018), in dem er Lottozahlen gesanglich rezitiert, beweist Wenzl: Niemand kann so schön aufzählen wie er.