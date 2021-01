Leitartikel zur Einhaltung eines Impf-Plans: Vitamin „B“ wird geimpft

Da ist die türkis-grüne Bundesregierung nicht einmal in der Lage, die seit zwei Monaten groß angekündigten Gratis-FFP2-Masken rechtzeitig an die über 65-Jährigen zu verteilen, drängen sich schon die „Risiko“-Bürgermeister bei der Impfung vor. Und was nützt der von der schwarz-grünen Tiroler Landesregierung in der Vorwoche aufgestellte Impfplan mit drei Phasen, wenn er willkürlich interpretiert wird? Schon seit Impfbeginn wissen selbst die Laien, dass aus den gelieferten BioNtech/Pifzer-Impfdosen mehr als fünf Impfungen herausgehen. Offensichtlich wird in Tirol ebenfalls nach der marktschreierischen Devise „Wer hat noch nicht, will noch mal?“ vorgegangen. Impfplan hin oder her: Die Politik ist gerade dabei, noch mehr Vertrauen in der Bevölkerung zu verspielen.