Kocher wird am Donnerstag dem Nationalrat präsentiert

Der überraschende Minister-Wechsel in der ÖVP wirbelt auch das Programm des Nationalrats kommende Woche ein wenig um. Denn der neue Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) soll dem Parlament so rasch wie möglich vorgestellt werden. Zudem muss das Bundesministerien-Gesetz geändert werden, da die Familien- und Jugendagenden aus dem Arbeitsressort ins Kanzleramt zu Frauen- und Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) wandern. Geschehen soll all das am Donnerstag.