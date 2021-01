USA wollen Houthis im Jemen auf Terrorliste setzen

Kurz vor dem Amtsende von Präsident Donald Trump nimmt die scheidende US-Regierung einen Verbündeten des Iran im Jemen ins Visier. Außenminister Mike Pompeo teilte am Sonntagabend (Ortszeit) in Washington mit, er wolle die jemenitischen Huthi-Rebellen als Terrororganisation einstufen. Er werde den US-Kongress über die entsprechende Absicht informieren. Hilfsorganisationen warnten, der Schritt werde sich auf die ohnehin schon große humanitäre Not im Jemen auswirken.

Die Huthi-Rebellen bezeichnen sich offiziell als „Ansar Allah“ („Unterstützer Gottes“) und sind nach Einschätzung von Experten die stärkste Kraft im Jemen. Laut einem Bericht der britischen Denkfabrik Chatham House vom September 2019 sind schätzungsweise 180 000 bis 200 000 ihrer bewaffneten Kämpfer im Land aktiv. Die Rebellen beherrschen im Norden und Westen des Jemen so gut wie alle Bereiche des täglichen Lebens. Regelmäßig greifen sie Saudi-Arabien mit Raketen an.

In der Schlussphase ihrer Amtszeit hat die US-Regierung bereits mehrere spektakuläre Weichenstellungen in der Außenpolitik vorgenommen, die den Handlungsspielraum des kommenden Präsidenten Joe Biden einengen. So erkannte Washington überraschend die Hoheit Marokkos über die Westsahara an. Ein hoher US-Diplomat besuchte am vergangenen Wochenende das völkerrechtlich umstrittene Gebiet.