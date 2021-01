Die neue Monatsbilanz nach Senkung der “Tamponsteuer“

Für Frauen ist der Kauf von Menstruationsprodukten eine Notwendigkeit. Die so genannte „Tamponsteuer“ wurde nun gesenkt.

„Bereits 2016 haben wir dem damaligen Finanzminister Schelling einen offenen Brief zur Senkung der ungerechtfertigten Luxussteuer geschrieben“, so Steinbrugger. Es könne nicht sein, dass z. B. ein Globus mit 10 Prozent begünstigt besteuert wird und Tampons und Co. mit 20 Prozent.