Gewalt in der Familie: „Justiz muss besser geschult werden“

Wunderer kritisiert, dass das Thema „Gewalt in den Pflegschaftsverfahren zu wenig berücksichtigt wird“. Es beginne in der Phase einer Trennung, in der „oft verpflichtende Elternberatung angeordnet wird, obwohl es vorher zu Gewalt in der Partnerschaft gekommen ist. Es findet seine Fortsetzung in der gemeinsamen Obsorge oder einem Kontaktrecht des Vaters.“ Wenn laut Wunderer der Mutter in der Beziehung Gewalt angetan wurde und die Kinder das mitbekommen haben, „ist es falsch, wenn Gerichte sagen, Väter müssen unbedingt beteiligt werden, wie es momentan meist der Fall ist“. Die Gewalt an der Mutter hinterlasse Spuren an den Kindern und „das Kindeswohl sollte doch oberste Priorität in den Pflegschaftsverfahren haben“. Zudem gebe es „üble Beispiele, die ich aus der Selbsthilfegruppe kenne, wo die Gewalt ihre Fortsetzung bei den Kindern findet“. Mehr Aus- und Fortbildung der Richter begrüßt auch Wunderer. „Viele gewalttätige Väter können sich vor Gericht richtig gut verkaufen und das erkennen die Richter leider nicht.“ (wa)