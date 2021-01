An Corona erkrankter Kaltenbacher Ortschef unter Beschuss

Am nächsten Tag habe sich herausgestellt, dass BM Klaus Gasteiger an Corona erkrankt war. Gasteiger bestätigt das, ergänzt aber: „Ich habe mich am 21. und 23. Dezember testen lassen – das Ergebnis war negativ. Am 29. Dezember habe ich nach der Sitzung einen Antigen-Test gemacht, auch der war negativ.“ Am 30.12. sei er dann zu seinem Hausarzt gegangen, der einen PCR-Test gemacht habe. „Der war dann positiv“, räumt Gasteiger ein. Die Opposition wirft ihm Verantwortungslosigkeit vor, Gasteiger spricht von einem Willkürakt seiner politischen Gegner. (ad)