Linzer Lentos und Nordico 2021 im Zeichen von Künstlerinnen

Im Zeichen von Künstlerinnen und Zeitgeschichte steht das neue, reduzierte Jahresprogramm 2021 des Kunstmuseums Lentos in Linz. Es beginnt im Mai mit 170 Positionen zu „Wilde Kindheit“, einer Schau, „die die breite Bevölkerung ansprechen wird“, wie Direktorin Hemma Schmutz in einer Pressekonferenz am Dienstag sagte. Bis dahin will man den Besuchern die Gelegenheit geben, die Präsentation zu Franz Gertsch zu sehen, was im Herbst-Lockdown verwehrt war.