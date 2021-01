Aufwachsen während der NS-Zeit: Milser Christian Pittl mit erstem Buch

Mils – Christian Pittl, Jahrgang 1955, ist in Mils besonders als Gemeindepolitiker – und als fingerfertiger Schnitzer von Larven für die Matschgerer – bekannt. In den letzten Jahren hat der Polizeibeamte im Ruhestand aber auch seine literarische Ader entdeckt. So lieferte er die Vorlage für den Krimi „Fasnachtsfieber“, der von seinem Bruder Josef „Pep“ Pittl in ein Filmdrehbuch verwandelt und von der Volksbühne Mils und vielen weiteren Helfern auf die Kinoleinwand gehievt wurde.

Die Hauptfigur Konrad habe viel von seinem Vater Franz Pittl (1924–2016), vor allem was dessen Jugendzeit und Kriegserlebnisse angehe. So sei sein Vater, wie der Protagonist des Romans, als „Skijäger“ an die Ostfront eingerückt. Doch auch Erzählungen von ehemaligen Kollegen in der Polizeiinspektion Mutters, die die NS-Zeit und ihre Umbrüche noch miterlebt hatten, flossen in Pittls Buch ein. So soll sich ein zentrales Ereignis der Handlung – drei Burschen ziehen mit einer Vogelscheuche durchs Dorf, rufen Protestparolen gegen die HJ und bekommen es daraufhin mit den NS-Polizeibehörden zu tun – so ähnlich in einem Dorf nahe Innsbruck abgespielt haben.