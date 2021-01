Eisige Temperaturen: Kältetelefon kann Leben retten

Innsbruck – Die Kältewelle der vergangenen Tage hört nicht auf – und sie hat Tirol weiter fest im Griff. Besonders in der Nacht sinken die Temperaturen auch in Innsbruck unter minus 10 Grad Celsius. Aus diesem Anlass erinnert Innsbrucks Vizebürgermeister Johannes Anzengruber an das Kältetelefon.