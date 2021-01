Brief von empörtem Skifahrer: Kontrolle am Grünberglift soll strenger werden

Obsteig – Am Grünberg in der Gemeinde Obsteig fährt ein kleiner Schlepplift und fünf Förderbänder sind in Betrieb. Ein TT-Leser ist besorgt um die Sicherheit seiner Kinder und seiner Person und wendet sich in einem offenen Brief an die Gemeinde. Darin erkennt er „grobe Fahrlässigkeit“ im Umgang mit den geltenden Covid-Maßnahmen. Zwar seien keine FFP2-Masken vorgeschrieben, doch „geschätzt die Hälfte aller über 15-Jährigen trägt keine Maske beim Lift. Kontrolliert wird nichts.“