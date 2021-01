Dakar-Motorrad-Zweiter Price nach Unfall im Spital

Für den in der Motorrad Gesamtwertung knapp hinter Leader Jose Ignacio Cornejo gelegenen KTM-Piloten Toby Price ist die Rallye Dakar am Dienstag vorzeitig zu Ende gegangen. Der Australier kam auf der neunten Etappe im Raum Neom im Nordwesten von Saudi-Arabien zu Sturz und musste mit Arm- bzw. Schulterverletzungen ins Krankenhaus geflogen werden. Matthias Walkner, in der Gesamtwertung ohne Chance, ging kein Risiko ein und belegte Rang sechs, Tagessieger war Kevin Benavides.