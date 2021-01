Regierung und SPÖ verhandeln noch über „Reintesten“

Der Gesundheitsausschuss, der sich am Dienstag mit den von ÖVP, Grünen und SPÖ geplanten Berufsgruppentests und dem „Reintesten“ in Veranstaltungen befassen soll, ist auf den Nachmittag verschoben worden. Gespräche gab es neben der Frage, wo künftig Zugangstests verlangt werden, auch über Details der Berufsgruppentests und Unterstützung für die Gemeinden. Die NEOS zeigten sich grundsätzlich zur Zustimmung bereit. Die FPÖ hingegen fragt sich, „welcher Teufel die SPÖ reitet“.

Die SPÖ drängt auf explizite Ausnahmen für Handel und Gastronomie. Gespräche gibt es außerdem über Zweckzuschüsse für die Gemeinden und Länder, die eine Testinfrastruktur aufbauen müssen und denen auch durch die „Flächenscreenings“ (Massentests) Kosten entstanden sind, wie der Grüne Gesundheitssprecher Ralph Schallmeiner auf APA-Anfrage bestätigte. Angestrebt wird aus seiner Sicht sowohl die Zustimmung der SPÖ als auch der NEOS: „Wir versuchen eine möglichst breite Einigung zu haben. Wir würden uns freuen, wenn beide an Bord wären. Von der FPÖ erwarte ich mir nichts in dem Zusammenhang.“

Beschlossen werden sollen die rechtlichen Grundlagen für die Testungen am Donnerstag im Nationalrat. Ein Antrag soll am heutigen Dienstag im Gesundheitsausschuss eingebracht werden. Ein zuletzt vom Gesundheitsministerium ans Parlament verschickter Entwurf sah in den Erläuterungen zwar eine Ausnahme von den Zutrittstests für die Kunden im Handel vor, nicht aber in der Gastronomie.